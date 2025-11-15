Irak Seçim Komisyonundan sunulan şikayetlere ilişkin açıklama

41 dakika önce

Irak’ta gerçekleştirilen Parlamento seçimlerinde 102 şikayetin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna sunulduğu bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü, Kurdistan24’e verdiği demeçte özel ve genel oylama günlerinde yapılan şikayetlerin verilerini paylaştı.

Sözcü Galayi’nin açıklamasına göre genel oylamayla ilgili 59, özel oylamayla ilgili 43 olmak üzere toplam 102 şikayet yapıldı.

Cumana Galayi, komisyonun ilgili biriminin şikayetleri sınıflandırmaya başladığını belirterek, şikayetlerin çoğunun "sarı", azınlıkta kalanların ise "yeşil" olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen Parlamento seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Peşmerge, güvenlik güçleri ve mültecilerin oy kullandığı özel oylamaya Kürdistan Bölgesi’nden katılım %98 iken, Irak’ta katılım %82.90 oldu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.

Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlara göre Kürt partilerinin oy sayısı:

KDP: 1 milyon 99 bin 826 oy

KYB: 548 bin 296 oy

Helwest: 156 bin 932 oy

Newey Nwe: 137 bin 634 oy

Yekgirtu: 166 bin 904 oy

Komel: 49 bin 748 oy

Halk Cephesi: 20 bin 995 oy