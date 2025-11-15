ABD Karayipler’de bir tekneyi daha vurduğunu duyurdu

20 dakika önce

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlediğini bildirirken, saldırıda 4 kişinin öldüğünü belirtti.

SOUTHCOM, sosyal medya platformu X üzerinden, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaşarak, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda teknenin hedef alındığını duyurdu.

Düzenlenen saldırıda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiği iddia edilirken, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknenin uluslararası sularda vurulduğu savunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.