Erdoğan’dan yeşil ışık; "İmralı konusunda son tereddütler giderildi"

44 dakika önce

İktidara yakın gazeteci Abdulkadir Selvi, Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesinde, barış süreci kapsamında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı'ya gitmesi konusunda “tereddütlerin giderildiğini” yazdı.

Kürt meselesinin çözümü kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, "Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundaki milletvekillerinin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi bir süredir gündemde.

1 Ekim’den bu yana devam eden süreçte, PKK’nin silah bırakması ve TBMM’de komisyon kurulması ve PKK’nin güçlerini Türkiye’den çekmesi gibi önemli gelişmeler yaşandı.

Mecliste kurulan Süreç Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Son toplantılardan bu yana iki kez toplantıları ertelenen komisyonun, İmralı’ya gitmesi noktasında da tartışmalar devam ediyor.

Bu kapsamında Süreç Komisyonunun Öcalan ile görüşmesine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den destek gelmişti.

Bahçeli geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İmralı'ya gidecek heyete MHP vekillerinin de katılacağını açıklamıştı.

Süreçte, Bahçeli’nin komisyonun gitmesine açık çağrılarına karşın Türkiye Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sessizliğini korudu.

Bahçeli’nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması ve Kuzey Kıbrıs seçimleri ve İmralı’ya gidiş konusu üzerinden Cumhur İttifakında “çatlak” olduğu yorumları yapıldı. Uzun süredir görüşmeyen ikili bu yorumların ardından 12 Kasım’da bir görüşme gerçekleştirdi.

İktidar medyasından Abdulkadir Selvi, Bahçeli ve Erdoğan’ın son görüşmesi hakkında, “Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yol haritası gözden geçirildi. Sürecin güçlü bir şekilde devam etmesi konusunda tam bir mutabakata varıldı İki liderin görüşmesinde güven tazelendi.” yorumunu yaptı.

AKP MYK toplantısında Erdoğan’a, “Meclis Komisyonunun İmralı ziyareti parti tabanında kabul görmüyor.” değerlendirmesinin iletildiğini yazan Selvi, Erdoğan’ın da “Partimizi kaldıramayacağı bir yükün altına sokmayız.” yanıtını verdiğini aktarırken, yine de ziyarete “yeşil ışık” yakıldığını belirtti.

Selvi, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın şimdiye kadar verdiği sözlerin gereğini yerine getirdiğini belirterek ‘İmralı’ya gidilmesi süreci güçlendirir’ demişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra son tereddütler de giderildi diyebiliriz. Meclis Komisyonunun İmralı’ya gitmesi eğilimi ağır basıyor.” değerlendirmesinde bulundu.