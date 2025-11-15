CHP'li Günaydın’dan TBMM'ye diploma doğrulama çağrısı

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Eğer ilkokul ya da başka bir diplomasını sahte olarak bu Meclise teslim eden bir sahtekar varsa, bu Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir an evvel ayıklansın. Hadi gelin bu kanun teklifine imza atın." dedi.

Günaydın, bazı milletvekillerinin diplomalarının sahte olduğuna ilişkin sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yaptı.

Günaydın, yayımladığı video mesaja, "40 milletvekilinin diplomasının sahte olduğu iddia edilirken, TBMM sessiz kalamaz." notunu ekledi.

"Tüm milletvekillerinin diplomalarının gerçekliğinin üç ay içinde teyit edilsin, varsa sahtekarlıklar ortaya çıkarılsın, milletvekillikleri düşürülsün. Kanun teklifimiz." diyen Günaydın'ın şu ifadeleri kullandı:

"Arkamda Türkiye Büyük Millet Meclisini görüyorsunuz. Burası 23 Nisan 1920'de açılmış 105 yıllık Parlamento. Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın verildiği karargah aslında. Burada 600 milletvekilimiz var. Bu 600 milletvekilinin seçilebilmesi için ilkokul diploması yeterli oluyor. Ancak Anayasanın 76. maddesi milletvekili seçilebilmek için sahtekarlıktan dolayı bir hüküm giymemiş olmayı da bir koşul olarak sayıyor. Son zamanlarda 40 milletvekilinin diplomasının sahte olduğuna yönelik çeşitli söylemler kamuoyunda dillendiriliyor. Bu ilkokul diploması olabilir ya da Meclise teslim ettiği başka diplomalar da olabilir.

Biz bir kanun teklifi verdik. Diyoruz ki: Türkiye Büyük Millet Meclisine hangi diplomayı, hangi milletvekili teslim ederse etsin, Meclis Başkanlığı 3 ay içerisinde ilgili eğitim kurumundan bu diplomanın gerçekliğini teyit etmek zorunda. Önce benimkinden başlasın. Benim diplomalarımı ve tüm Mecliste bulunan milletvekillerinin diplomalarını kontrol etsin. Böylece 'Herhangi bir milletvekilinin diploması sahte değildir' açıklamasını yapsın ve kamuoyunda bu tartışmalar bitsin. Eğer ilkokul ya da başka bir diplomasını sahte olarak bu Meclise teslim eden bir sahtekar varsa da bu Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir an evvel ayıklansın. Hadi gelin bu kanun teklifine imza atın. Hep beraber doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü bir teyit edelim."