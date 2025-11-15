Hizbullah yetkilisi: Kültürümüzde teslimiyet yok

2 saat önce

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, “işgalcilerin Lübnan'a yönelik tüm saldırıları ABD'nin doğrudan desteğiyle” gerçekleştirildiğini iddia etti.

Tesnim Haber Ajansının haberine göre Şeyh Ali Damuş, yayınladığı açıklamasında, “İsrail, ABD'nin desteği ve katılımıyla Lübnan'a yönelik saldırılarını her gün sürdürüyor.” dedi.

Damuş, “Bu saldırılar, Lübnan halkının direniş gücünü zayıflatmak amacıyla abluka ve tecrit girişimleriyle örtüşüyor.” ifadesini kullandı.

Dün, Beyrut'un güneyindeki bir mahallede düzenlenen siyasi mitingde konuşan Damuş, “İsrail, Lübnan'ı iki seçenek arasında bırakmak istiyor; katliam ve kuşatmaların devam etmesi ya da kendi sunduğu şartlarla teslim olması; ama biz saldırgan değiliz ve teslim olmak Direniş Cephesi’nin kültüründe yok.” demişti.

“Lübnan Hükümeti tarafından 27 Kasım 2024'te imzalanan anlaşmaya göre savaş sona erdirilmiş ve anlaşmada saldırganlığın durdurulması ve İsrail'in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiği vurgulanmıştır.” diyen Damuş, “Hizbullah bu anlaşmayı kabul etti ve tüm hükümlerine uydu, ancak İsrail ilk günden itibaren ateşkesi ihlal etmeye devam etti ve tüm dünyanın gözü önünde bu anlaşmayı binlerce kez ihlal etti.” sözlerini sarf etmişti.

Şeyh Ali Damuş’a göre “İsrail, tüm saldırganlığına rağmen, vatanına ve güvenlik, istikrar ve onur içinde yaşama hakkına bağlı olan Lübnan halkının direnç duygusunu zayıflatmayı başaramadı.”

Lübnan'ın yeni bir anlaşmaya ihtiyacı olmadığını ve sadece 27 Kasım 2024 tarihli anlaşmanın uygulanıp, İsrail saldırılarının durdurulması çerçevesinde müzakere yürüteceğini dile getiren Damuş, “Talebimiz her zaman Lübnan halkının güvendiği, özlemlerine saygı duyan, egemenliğini koruyan, yetenekli ve adil bir ulusal hükümet olmuştur.” demişti.