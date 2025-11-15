Başkan Barzani: Kimse Kürdistan bayrağının göndere çekilmesini engelleyemez

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, hiç kimsenin herhangi bir bahaneyle Kürdistan bayrağına hakaret edemeyeceğini ve bayrağın göndere çekilmesini engelleyemeyeceğini vurguladı.

Başkan Barzani, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü, Irak Parlamento seçimlerinin yapıldığı 11 Kasım 2025'te Tuzhurmatu’da Kürdistan bayrağı taşıdıkları için Irak güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğrayan Kürt gençlerini Pirmam’da ağırladı.

Gençlere gösterdikleri cesaretten dolayı teşekkür eden Başkan Barzani, Kürdistan bayrağı uğruna çok fazla kan dökülüp fedakarlık yapıldığını belirtti.

Kürdistan bayrağının her Kürt’ün bayrağı olduğunu kaydeden Başkan Barzani, her Kürt’ün, halkının bayrağı ve kutsal değerleriyle gurur duyma hakkına anayasal ve yasal olarak sahip olduğunun altını çizdi.

Başkan Barzani ayrıca hiç kimse ve hiçbir tarafın herhangi bir bahaneyle Kürdistan bayrağına hakaret edemeyeceğini ve bayrağın göndere çekilmesini engelleyemeyeceğini ifade etti.