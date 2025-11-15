Almanya'daki Kürt gençleri Kürt Diasporası Konfederasyonu çatısı altında birleşiyor

29 dakika önce

Kürdistan Diasporası Genel Sorumlusu Şifa Barzani, diasporadaki Kürtleri örgütleme ve birleştirme çabaları kapsamında, Başkan Mesud Barzani'nin tavsiyesi üzerine Almanya'da Kurdistan21 ile bir araya geldi.

Diasporadaki binlerce Kürt gencini bünyesinde barındıran Kurdistan21, Başkan Barzani’nin tavsiyesi üzerine Şifa Barzani’nin gerçekleştirdiği buluşmayla resmen Kürdistan Diaspora Konfederasyonuna katıldı.

Söz konusu buluşmada Kurdistan24 muhabirine konuşan Şifa Barzani Ofisi Sorumlusu Qareman Osman, buluşmanın temel amacının Kürt Diasporasının çalışmalarını geliştirmek için iş birliğini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Konfederasyonun kuruluşundan bu yana yurtdışındaki Kürt gençlerine büyük ilgi gösterildiğinin altını çizen Osman, gençleri Kürdistan bayrağı altında toplamayı ve milli duygularının güçlendirmeyi başarabildiklerini belirtti.

Osman, “Kürdistan Diaspora Konfederasyonu, Başkan Barzani'nin, diasporadaki Kürtler için birleşik bir çatı oluşturma vizyonu ve düşüncesinin ürünüdür. Amacı, birbirlerini ve Kürdistan Bölgesi ile Kürdistan'ın diğer tüm parçalarının deneyimlerini desteklemektir." dedi.

“Çatı, her geçen gün Kürdistan'ın diğer parçalarından insanların katılımıyla genişliyor. Çünkü biliyorlar ki, Kürdistan'ın tüm parçalarındaki tek Kürt lideri ve mercii Başkan Barzani'dir.” diyen Osman, gençlerin konfederasyona olan ilgisinin artmasının nedenlerinden birinin de diasporadan 106 gencin Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmesi ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani tarafından karşılanmaları olduğunu vurguladı.

Kurdistan21 örgütünün üyelerinin çoğunluğunu Batı Kürdistanlı Kürtlerin oluşturduğu ve spor alanında faaliyet gösterdiğini kaydeden Osman, Almanya'nın kentleri ile diğer ülkelerde geniş bir ağa sahip olan Kurdistan21’in artık Başkan Barzani tarafından oluşturulan Kürdistan Diaspora Konfederasyonuna katılmak istediğini dile getirdi.

Kürdistan Diaspora Konfederasyonunun daha fazla kişi tarafından tanınması ve Başkan Barzani'nin diasporadaki Kürtleri birleştirme hedefinin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için çalışmaların ve faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Osman, “Diasporadaki Kürtlerin bir araya toplanmasında çok iyi bir seviyeye ulaşıldı ve bölünmüş Kürt derneklerinin ve örgütlerinin çoğu birleştirildi. Kürt diasporası arasında dayanışma ve birliği büyük ölçüde yeniden sağlayabildik, ancak hala yapılması gereken işler var.” diye konuştu.