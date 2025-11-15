Aziz Ahmed: Kürdistan Bölgesi Hükümeti SOMO aracılığıyla petrol ihracatını sürdürüyor

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Aziz Ahmed, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) aracılığıyla petrol ihracatını sürdürdüğünü belirtti.

Aziz Ahmed, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kürdistan Bölgesi memur maşları, Kürdistan petrolünün ihracatı ve Kürdistan Bölgesi’nin petrol dışı gelirlerine değindi.

Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi memurlarının eylül ayı maaşlarını hala göndermediğini anımsatan Ahmed, maaşların en kısa sürede gönderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydeden Aziz Ahmed, Kürdistan petrolünün SOMO aracılığıyla ihracatının Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

Kürdistan’ın petrol dışı gelirlerine ilişkin Aziz Ahmed, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti petrol dışı gelirlerini Bağdat'a gönderiyor.” dedi.