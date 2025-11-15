İran'da su krizi derinleşiyor: Halk yağmur için dua etti

2 saat önce

Kuraklığın etkisini arttırdığı İran'ın başkenti Tahran'da halk yağmur duası için camilerde toplanırken, vatandaşların çoğu dua ederken gözyaşlarını tutamadı.

Başkent Tahran'ın kuzeyindeki Emamzadeh Saleh Camii, sabah saatlerinde yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. İran'ın dört bir yanına aylardır bir damla yağış düşmezken, halk dua ederek yağmur istedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da kısa süre içinde yağmur yağmaması halinde gelecek ay itibarıyla kentte su kesintilerine gidileceğini duyururken, bir sonrası aşama olaraksa kentin tahliye edilmesi olasılığını işaret etti.

Resmi makamlara göre yağışlar yüz yılın en düşük seviyesinde. İran’ın yarısından fazlasını oluşturan yaklaşık 20 eyalette aylarca hiç yağmur kaydedilmedi.

Yetkililere göre başkente içme suyu sağlayan beş büyük barajdan biri tamamen boş, bir diğerinin kapasitesi ise yüzde sekizinin altında.

Tahran Eyaleti Su İdaresi, mevcut baraj rezervlerinin Tahran'a en fazla iki hafta daha su sağlayabileceği uyarısında bulunuyor.