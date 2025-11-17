Neçirvan Barzani, Osman Baydemir ile barış sürecini görüştü

38 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürt siyasetçi ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile barış süreci ve sürecin bölgeye olumlu etkilerini değerlendirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü, başkent Erbil’de Kürt siyasetçi ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir’i kabul etti.

Türkiye’de sağlanacak kalıcı bir barışın yalnızca ülkeye değil, tüm bölgenin istikrarına olumlu yansımaları olacağı konusunda mutabık kalınan görüşmede, Neçirvan Barzani, barış için doğan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini belirterek, sürecin başarıya ulaşması adına tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin şart olduğunu yineledi.

Osman Baydemir ise Neçirvan Barzani’ye barış sürecine verdiği destek ve gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ederek, bu yöndeki girişimlerini sürdürmesini istedi.

Irak Parlamento seçimleri ve Suriye’deki mevcut durum görüşmenin diğer gündem başlıklarını oluşturdu.