Hemin Hewrami: MEPS, Kürdistan'ın refahını dünyaya göstermemiz için bir fırsat

4 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Hemin Hewrami, Altıncı Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nun (MEPS2025) bölgedeki durumu değerlendirmek üzere sadece liderleri değil, dünyanın önemli merkezlerinden çok sayıda tanınmış araştırmacıyı Duhok'ta bir araya getireceğini söyledi.

Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan MEPS2025, Başkan Mesud Barzani'nin katılımıyla 18 Kasım 2025 Salı günü (yarın) başlayacak. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur ​​Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve farklı ülkelerden yüzlerce lider, siyasi figür, temsilci, diplomat ve akademisyen foruma katılacak.

MEPS2025’e ilişkin Kurdistan24’e değerlendirmelerde bulunan Hemin Hewrami, forumun bölgede düzenlenmesinin uluslararası yetkililer ve araştırmacıların Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesi ve refahı hakkında bilgi edinmesi açısından altın bir fırsat olarak yorumladı.

Bugüne kadar katıldığı tüm MEPS forum, konferans ve toplantılarında, katılımcı düzeyi, tartışma tarzı, analizlerle sunulan verilerin oldukça ileri düzeyde olduğunu belirten Hewrami’ye göre dünya çapında araştırma merkezlerinden çok önemli isimlerin Duhok'a gelmesi, Kürdistan Bölgesi için birçok yönden, özellikle akademik diplomasi alanında çok iyi ilişkiler ve büyük çıkarlar yaratabilir.

Akademik diplomasiye ilişkin Hewrami, amacın yabancı araştırmacı ve akademisyenleri Kürdistan Bölgesi'ne getirip, Kürdistan'daki gerçek durumu görmeleri sağlamak olduğunu aktararak, “Duhok Amerikan Üniversitesi gibi akademik bir merkezde, sadece Kürdistan Bölgesi'ne özgü değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki durum ve dünya güçleriyle ilgili bilimsel tartışmalar yapılmalıdır. Bölgesel ve küresel güvenlikle ilgili önemli konular da ele alınmalıdır.” diye konuştu.

Konferansa katılacak akademisyenlerin Kürdistan'ı yakından görmeleri ve Kürdistan Bölgesi'nin gelişimine, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin hizmetlerine ve başarılarına tanık olmaları büyük önem taşıdığını vurgulayan Hewrami, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, Kürdistan'ın sadece siyasi ve Irak'la ilişkiler açısından değil, aynı zamanda refah, akademi ve eğitim açısından da önemli ilerlemeler kaydettiğini görmelerine yardımcı olacaktır. Duhok Üniversitesinde yürütülen çalışma ve projeler Kürdistan Bölgesi'nin ve hatta Irak'ın hiçbir yerinde gerçekleştirilmemiştir.”