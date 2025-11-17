İran nükleer anlaşmadan çekilebilir

1 saat önce

İran’ın, kendisine karşı yeni bir karar alması halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilişkilerini yeniden gözden geçireceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Yardımcısı Kazım Garibabadi, bugün düzenlenen “Saldırı, İşgal ve Savunma Altında Uluslararası Hukuk” uluslararası konferansının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa Üçlüsü’nün Yönetim Kurulu toplantısında İran’a karşı yeni bir karar tasarısı hazırlama girişimiyle ilgili olarak Garibabadi, “Umarım akılcı davranırlar ve tasarıyı resmen gündeme getirmezler. Ancak bunu yapsalar bile İran, politikalarında kapsamlı bir gözden geçirme gerçekleştirecektir.” dedi.

İran’ın bu gözden geçirmenin yalnızca ajansla ilişkilerle sınırlı olmayacağını belirten Garibabadi, şu sözleri sarf etti:

“Snapback süreci ve Kahire Mutabakatı sonrasında, ajansla Kahire Mutabakatı çerçevesinde çalışmadık. İran, ajansla etkileşim ve NPT ile ilgili politikalarını yeniden değerlendirmek durumundadır. Umarım akılcı davranırlar ve tasarıyı gündeme getirmezler; ancak getirirlerse, İran da politikalarında kapsamlı bir gözden geçirme yapacaktır. Bu kararın İran üzerinde herhangi bir baskı etkisi olmayacak; ancak mesaj açısından, onlarla etkileşim ve işbirliğinin önemsenmediğini gösterdiği için, İran uluslararası kuruluşlar ve yükümlülükleriyle ilgili politikalarını yeniden gözden geçirme hakkına sahiptir.”

Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer bomba denemesi iddialarına ilişkin, “ABD, masum insanlar üzerinde nükleer silah kullanan ilk ülke olmuştur ve hâlâ en fazla nükleer başlığa sahip ülkedir. Önemli olan nokta şudur: Nükleer silah üreten ve bunları kullanmakla ya da kullanmakla tehdit eden bir ülke, diğer ülkelerin NPT kapsamındaki yükümlülüklerini denetleme yetkisine sahip olmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin artan nükleer başlık stoklarına da dikkat çeken Garibabadi, “Beş nükleer başlık bile tüm dünyayı yok etmeye yeterli. Peki bu artışın amacı nedir? Kiminle savaşmayı planlıyorlar?” diye sordu.