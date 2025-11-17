Rusya, Putin–Trump zirvesinin yapılmasının "doğru şartlara" bağlı olduğunu bildirdi

2 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında zirvenin, gerekli hazırlıkların ardından en kısa sürede yapılmasını umduklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ile esir takası konusunda uzmanlar seviyesindeki temasların yürütüldüğünü kaydeden Peskov, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Rusya ile NATO arasında savaş yaşanabileceğine dair yorumlarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu tür militarist söylemler, Avrupa başkentlerinde giderek daha fazla duyuluyor. Rusya'da NATO ile çatışmanın bir destekçisi yok ancak meşru çıkarlarımızı sağlamak için önlemler almak zorunda kalıyoruz ve almalıyız."

Putin ile Trump arasında gerçekleşebilecek olası zirveye ilişkin Peskov, "Zirve için hazırlıklar tamamlanıp gerekli koşullar oluşunca bunun gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu koşulların ne zaman oluşacağını tahmin etmek pek mümkün değil ama elbette hepimiz bu koşulların bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Sözcü Peskov, ABD'de Rusya ile ticarete devam eden ülkelere yönelik yasa tasarısıyla ilgili süreci izlediklerini, tasarının kabulünün Rusya tarafından "son derece olumsuz" şekilde karşılanacağının altını çizdi.