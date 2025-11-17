Sezai Temelli: İstinaf Mahkemesi AİHM kararını uygulamayarak suç işliyor

4 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 27 Şubat'ta Öcalan’ın açıklamalarıyla başlayan 26 Ekim'de geri çekilmeye kadar gelen süreçte önemli adımların atıldığını ve komisyonun İmralı'ya gitme konusunu gündeme almasını istediklerini söyledi.

Sezai Temelli, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin en önemli sıkıntılarından birinin adalet konusu olduğunu söyleyen Temelli, "Yargı paketlerini hala bekliyoruz. Dolayısıyla infaz kanununda ne olacak, Covid ile ilgili düzenlemeler ne olacak, cezaevlerinin durumu ne olacak? Halk bunu bekliyor. Fakat yargı paketleri bir türlü meclise hala gelmiş değil. Gelse de nasıl geleceği üzerine tartışmalara baktığımızda karşımızda beklentileri karşılayacak yargı paketi yok. Bir an önce halkın, toplumun beklentilerini karşılayacak yargı düzenlemelerine ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye'deki yargı sisteminin siyasallaştığı kadar, Türkiye hukuk devleti ve evrensel hukuk normlarından giderek uzaklaştığını ifade eden DEM Partili Sezai Temelli, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı sonrasında sevgili Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi beklendi ve hala bekliyoruz. Neden tahliye edilmediğine dair hiçbir açıklama yok. Siyasallaşmış yargı hala kulağının üstüne yatmaya devam ediyor. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı kesindir, nettir. Selahattin Demirtaş ve bu davadan yargılanan bütün arkadaşlarımızın hemen bırakılması gerekiyor." diye konuştu.

Sezai Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamayarak İstinaf Mahkemesi açık söyleyelim suç işliyor. Ama yargı öyle bir hale gelmiş ki Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı kararlarda gayet rahat bir şekilde suç işleyebiliyor. Aynı şeyi nerede görüyoruz? Tayfun Karaman hakkındaki kararda da görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararı nettir. Anayasada da yazıyor. Fakat uygulamamakta ısrar eden bir mahkeme var. Daha önce Can Atalay'da da bunu gördük. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan, keyfi davranan, Anayasa Mahkemesi efendim bir üst mahkeme değilmiş! Anayasa Mahkemesi anayasayı gözeten, kollayan, yaşatan bir mahkeme. Dolayısıyla sizin anayasaya aykırı yapacağınız bir işte tabii ki karşınıza çıkacak bir karar alacak. Bir karar almış. Siz bu karara uymadığınız zaman bir üst mahkeme kararını değil, anayasayı ihlal ediyorsunuz. Ona uymuyorsunuz. Mahkeme size bunu söylüyor. Dolayısıyla siz anayasaya aykırı işlem yapamazsınız."

27 Şubat'ta Öcalan’ın açıklamalarıyla başlayan 26 Ekim'de geri çekilmeye kadar gelen süreçte önemli adımların atıldığını ama adımların tek yanlı atıldığını kaydeden Temelli, "Şimdi diğer tarafın adım atacağı en önemli mevzu gelip bu özel yasa meselesine odaklanıyor. Bununla başlanacak öyle gözüküyor. Bu özel yasanın nasıl olması gerektiğine dair de meclis komisyonu bu görüşmeleri tamamladıktan sonra raporunu yazacak. Bu rapor çerçevesinde de çeşitli görüşler alınacak. Tabii ki bu da bir görüştür. Bu da alınacaktır. Buna benzer görüşlerle beraber bir kanun teklifine doğru yol alacağız. Umarım çok gecikmeyiz. Daha önce 31 Aralık bir hedef olarak gösteriliyordu, kanun teklifinin yasalaşması konusunda. Umarım çok gecikmeden bir an önce bu kanun teklifi genel kurula gelir, yasalaşır. Özel yasa dediğimiz şeyle başlarız ve bu da toplumun beklentilerinin önemli bir kısmını karşılarsa sağlıklı bir şekilde yol katedebiliriz. Meselenin özel yasaların önünü açma anlamında kararlara yönelik bir yaklaşımdı. Dolayısıyla tabii ki bu meselenin çözümünde birçok dinamiğin eş güdümlü olarak harekete geçmesi lazım. Koordine olması gerekir. Bunun yönetimi önemlidir. O yüzden birbirini etkileyecektir." sözlerini sarf etti.

Komisyonun İmralı'ya gitme konusunu da gündeme almasını istediklerini belirten Temelli, "Komisyonun yarınki toplantısında bunu gündemine alma olasılığı var. Dolayısıyla bunun kararlaşması yarın mı gerçekleşir, ne olur, onu komisyon gündemi sırasında öğreneceğiz, bileceğiz. Yani yarın komisyon dinlemelerinin ötesinde adaya gitme konusunun da gündeme alınmasını istiyoruz. Biz bunu çok daha önce de istedik. Öncelikle meselenin bu olması gerektiğinin altını ısrarla çizdik. Yarın komisyon toplandığında umarım bunu gündemine alır. Hatta umarım kararını da alır ve gecikmeksizin de adaya gidilir. Diğer taraftan örgütün evet açıklaması var. Örgütün açıklaması kadar biz de biliyoruz. Dolayısıyla daha fazla ayrıntıya vakıf değiliz." dedi.