Irak Federal Mahkemesi, Parlamentonun işlevlerine son verdi

3 saat önce

Irak Federal Mahkemesi, Irak Parlamentosunun görevine son vererek, hükümetin geçici yürütme organı olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Federal Mahkemeden yapılan açıklamada, Irak Parlamentosu ve Irak Hükümetinin görevine son verildiği duyuruldu.

Irak Hükümetinin geçici yürütme organı olarak, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid’in ise yürütme organının bir parçası olarak çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Yeni hükümet kurulana kadar yürütme organı ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin, stratejik kararlar ve uzun vadeli planlama gerektiren karar ve tedbirleri alamayacağı belirtildi.

Irak Anayasasına göre seçim sonuçlarının onaylanmasının ardından 15 gün içinde Parlamento toplanacak ve Parlamento başkanı ile başkanvekilleri seçilecek. Ardından, Parlamento 30 gün içinde bir cumhurbaşkanı belirleyecek ve en az 70 ila 120 gün içinde başbakan seçilecek.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen Parlamento seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Peşmerge, güvenlik güçleri ve mültecilerin oy kullandığı özel oylamaya Kürdistan Bölgesi’nden katılım %98 iken, Irak’ta katılım %82.90 oldu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.