Gazze'deki hükümet: 288 bin aile felaketi yaşıyor

3 saat önce

Gazze Şeridi'nde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle on binlerce çadırın sular altında kalırken, 288 bin aile felaket şartları altında yaşıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze'de yağan yağmurlarla birlikte yaşanan drama dikkat çekildi.

Bölgede etkili olan yağış sonrası on binlerce çadırın sular altında kaldığı, 288 bin ailenin felaket şartları altında yaşadığı ve acilen 300 bin çadır veya prefabrik eve ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İsrail saldırılarının yol açtığı devasa yıkım ve can kayıplarının yanı sıra üç gündür devam eden yağışlar nedeniyle insani koşulların daha da kötüleştiği kaydedilirken, Gazze'ye yardım girişinin İsrail tarafından engellendiği vurgulandı.

İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana barınma, ısınma, alternatif enerji ve aydınlatma için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişini engellemeyi sürdürdüğünün altı çizildi.

Açıklamada, İsrail'in "felaketi derinleştirmeye dönük yeni tip soykırım uygulamalarını dayatmaya çalıştığı" ve ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokole bağlılıktan kaçındığı ifade edildi.​​​​​​​