Erdoğan: Suriye'de barış için tüm aktörlerle çalışmaya devam edeceğiz

"Irak'tan Suriye'ye barış ve adaleti birlikte kazanmayı savunuyoruz"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Irak Parlamento seçimlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken, “Türkiye, Suriye'deki bütün halkları kardeşi olarak görmektedir. Önümüzdeki dönemde Suriye'deki barış için tüm aktörlerle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Erdoğan, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşte Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağına ilişkin Erdoğan, " Gürcistan ve Azerbaycan facianın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarında iş birliği içinde oldular. Şehitlerimizin naaşına ve uçağın kara kutusuna kısa sürede ulaştık. 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net göreceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

Irak’ta 11 Kasım’da gerçekleştirilen Parlamento seçimlerinin “sorunsuz” bir şekilde tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen Erdoğan, seçimlerin Irak ve halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Tüm dost ülkelerle barış içinde yaşama gayretinde olduklarını kaydeden Erdoğan, “Irak'tan Suriye'ye barış ve adaleti birlikte kazanmayı savunuyoruz.” ifadesini kullandı.

Suriye'nin uluslararası ilişkilerde “yakaladığı ivmeyi” memnuniyetle takip ettiklerini aktaran Erdoğan, “Türkiye her türlü katkıyı sunmaya hazırdır. Artık hiç kimse geçmişe takılıp kalmamaları, ortak gelecek vizyonuyla hareket edecek anlayış aramalıdır. Türkiye, Suriye'deki bütün halkları kardeşi olarak görmektedir. Önümüzdeki dönemde Suriye'deki barış için tüm aktörlerle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Irak Parlamento seçimleri

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen Parlamento seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Peşmerge, güvenlik güçleri ve mültecilerin oy kullandığı özel oylamaya Kürdistan Bölgesi’nden katılım %98 iken, Irak’ta katılım %82.90 oldu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.