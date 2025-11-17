Irak Parlamento seçimleri kesin sonuçları açıklandı: KDP toplam 27 sandalye kazandı

1 saat önce

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 11 Kasım’da ülke genelinde düzenlenen 6’ıncı dönem Parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.

Irak’ta 9 Ekim’de yapılan özel oylama ile 11 Kasım’da yapılan genel oylamanın kesin sonuçlarını, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Yargıç Ömer Ahmed, 17 Kasım 2025 Pazartesi akşamı düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu.

Oylama ve seçim sürecinin uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü söyleyen Ahmed’in aktardığına göre koalisyonlar ve siyasi partiler sonuçlar açıklandıktan sonra itiraz edebilecek.

Milletvekilliğine hakka kazanan adayları tebrik eden Ahmed, Irak’a refah getirmeleri temennisinde bulundu.

Açıklanan verilere göre Erbil’de 369 bin 724 oy alan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci oldu. Ninova ilinde ise 189 bin 535 oy alan KDP, 5 sandalye kazandı. Kerkük’te de 1 sandalye elde etti.

Duhok ilinde 413 bin 890 ile en çok oyu KDP'nin aldığı vurgulanan açıklamada, Irak Parlamentosunda 17 kadın ve iki kota olmak üzere toplam 71 sandalyeye sahip olan Bağdat'ta seçmen katılımının %48,86 olduğunu ve 4 milyon 359 bin 490 seçmenden 2 milyon 129 bin 183'ünün oy kullandığı bildirildi.

Erbil'de katılımın %71,82 olduğu ve 1 trilyon 115 bin 122 seçmenden 800 bin 889'unun oy kullandığı kaydedilirken, Duhok'ta katılımın %77,61 olduğu ve 805 bin 269 seçmenden 624 bin 971'inin oy kullandığı, Süleymaniye'de katılımın %71,82 olduğu 1 trilyon 115 bin 122 seçmenden 800.889'unun oy kullandığı belirtildi.

Komisyonun açıkladığı verilere göre KDP, Irak Parlamento seçimlerinde toplam 27 sandalye kazandı.

Kerkük’te parti ve koalisyonlara göre sandalye sayısı şu şekilde:

KYB: 4

Takkadum: 3

Irak Türkmen Cephesi: 2

KDP: 1

Azm Koalisyonu: 1

Arap Koalisyonu: 1

Erbil’de sandalye sayısı şu şekilde:

KDP: 9

KYB: 3

Helwest (Tutum) Hareketi: 2

Yeni Nesil Hareketi: 1

Hristiyan kotası: 1

Süleymaniye'de sandalye sayısı şu şekilde:

KYB: 8

Helwest (Tutum) Hareketi: 3

Yeni Nesil Hareketi: 2

KDP: 2

Kürdistan İslam Birliği: 2

Kürdistan Adalet Topluluğu: 1

Duhok'ta sandalye sayısı şu şekilde:

KDP: 9

Kürdistan İslami Birliği: 2

Hristiyan kotası: 1