Büyük Zap'ta mahsur kalan altı kişi kurtarıldı
Büyük Zap’ta mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi, Erbil Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erbil Sivil Savunma Müdürlüğünden 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yapılan açıklamada, Kewrgosık ilçesine bağlı Şiwereş köyü yakınlarında Büyük Zap Nehri’nde mahsur kalan 6 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Kurtarılanların Saad Hıdır Ramazan (2004 doğumlu), Hemin Muhammed (2007 doğumlu), Esaad Muhammed Arif (1997 doğumlu), Muhammed Zirek Haydar (2006 doğumlu), İbrahim Sedreddin (2010) ve Reşat Ömer (1989 doğumlu) olduğu aktarıldı.
Kurtarılanların tamamının Kürt asıllı olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşlara can güvenliklerinden ötürü olumsuz hava koşullarında su, nehir ve derelere girmekten kaçınmaları çağrısı yapıldı.