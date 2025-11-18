Başkan Barzani ve Fayeq Zedan, bölgedeki siyasi durumu görüştü

2 gün önce

Başkan Mesud Barzani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan ile Irak ve bölgedeki siyasi durumu ele aldı.

Mesud Barzani, 18 Kasım Salı günü, Duhok'ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan'ı kabul etti.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak Parlamento seçimleri görüşüldü. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı, Irak Parlamentosunun anayasal yükümlülüklerini, atılacak adımları ve bir sonraki Irak Hükümetinin kurulmasını vurguladı.

Görüşmede ayrıca Irak'taki ve genel olarak bölgedeki siyasi durum ele alındı.