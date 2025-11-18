Süreç Komisyonu 18. toplantısında İmralı ziyaretini oylayacak

2 gün önce

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 18. toplantısının gündeminde İmralı'ya gidilmesi önerisi olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 21 Kasım Cuma günü 18. toplantısını yapacak. Bu kez gündemde İmralı'ya gidilmesi önerisi olacak.

TRT'de yer alan habere göre komisyondan "evet" kararı çıkması durumunda görüşmeyi komisyonun tamamı değil belirlenen bir heyet gerçekleştirecek. AK Parti kaynaklarında kararın oy birliği ile alınacağı görüşü hakim.

Komisyonun İmralı'ya gitme kararı vermesi durumunda ziyaretin gerçekleşebilmesi için süreci Adalet Bakanlığı yürütecek.

Öte yandan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda rapor yazma süreci de başlayacak. Komisyonda temsil edilen tüm siyasi partiler önce kendi görüşlerini ifade edecek.

Hem dinlemeler sonucundaki beklentiler raporda olacak hem de siyasi partilerin ortak görüşleri bir politika belgesi halinde sunulacak.