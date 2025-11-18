Sudani, Kürdistan Bölgesi'ne maaş ve bütçe konusunda güvence verdi

2 gün önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​BarzaniIrak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak'taki durumun istikrarı ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için yeni bir dönemin başlamasını umdu.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, 18 Kasım Salı günü Duhok'ta Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre iki taraf Irak Parlamento seçimlerinin başarısından dolayı birbirlerini tebrik ederek, Irak'taki durumun istikrarı ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için yeni bir dönemin başlamasını diledi.

Kürdistan Bölgesi'ne maaş ve mali haklar sağlanmasının öneminin ele alındığı görüşmede, Irak Başbakanı, Kürdistan Bölgesi'nin maaşlarının anlaşmalara göre ödeneceğini ve gelecek yılki bütçede Kürdistan Bölgesi'ne federal bütçeden pay verileceğini vurguladı.