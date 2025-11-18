Neçirvan Barzani: Kürt partileri Bağdat'ta bölgenin çıkarları konusunda hemfikir olmalı

2 gün önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürt partilerinin Bağdat'a birlikte gidip bölgenin çıkarları konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi.

Neçirvan Barzani, 18 Kasım 2025 Salı günü, Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS2025) açıklamalarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi'nin her zaman barış ve güvenliğin bir unsuru olmaya çalıştığını belirten Neçirvan Barzani, "Bölgedeki sorunların çözümü için doğru bir düşünceye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz, çünkü savaş yıkımdan başka bir şeye yol açmaz, sorunlar diyalog yoluyla çözülmelidir." dedi.

ABD'nin Orta Doğu ve bölgede çok önemli ve ciddi bir rol oynayabileceğini kaydeden Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlara değindi.

Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesini istediklerinin altını çizerek, Kürt partilerinin Bağdat'a birlikte gidip bölgenin çıkarları konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kürdistan Bölgesi'nin çıkarına olan konuda hepimiz hemfikir olmalıyız. Kürt partilerinin bir an önce birlikte Bağdat'a gidip müzakerelere başlaması çok önemli. Bağdat'ta güçlü olmamız gerektiğini her zaman söylüyoruz."

İki hükümet arasındaki sorunların, anayasanın uygulanamamasından kaynaklandığını belirten Neçirvan Barzani, "Kürdistan Bölgesi, 2005 yılından bu yana Irak Anayasasının uygulanması gerektiğini her zaman dile getirmiştir. Anayasa, Irak'taki tüm topluluklar arasında bir arada yaşamanın garantisidir. Irak istikrarlı olmak istiyorsa, önce anayasayı uygulamalıdır." dedi.

Neçirvan Barzani konuşmasında, Kürdistan Bölgesi'nin Türkiye'deki barış sürecine her zaman yardımcı olmaya hazır olduğunu, çünkü sürecin Türkiye'deki tüm topluluklara hizmet edeceğini ve tüm bölge üzerinde çok önemli bir etkisi olacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı sözlerini konuşmasını bu şekilde sürdürdü:

"Barış süreci çok ciddi bir süreç, ancak bir gecede tamamlanacak bir süreç değil, zaman alacak. Sürecin sonuca ulaşması için hepimizin yardımcı olması gerekiyor."

Neçirvan Barzani, Suriye'deki durum hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Suriye halkı çok daha iyi bir yaşamı hakkediyor. Ahmed Şaraa'nın iktidara gelmesiyle ülkede barış ve güvenlik için büyük bir şans var."

Neçirvan Barzani, Suriye'nin çok etnikli, çok dinli ve çok kültürlü olması nedeniyle ülkedeki merkezi sistemin doğru bir sistem olduğuna inanmadığını kaydederek, "Suriye'de yeni bir yönetim modeli uygulanmalı." dedi.