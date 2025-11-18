Davutoğlu: Mesrur ​​Barzani benzersiz değişiklikler yaptı

2 gün önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Kürdistan Bölgesi'ndeki ekonomi kalkınmasından etkilendiğini belirterek, Mesrur ​​Barzani'nin eşsiz değişiklikler gerçekleştirdiğini söyledi.

Davutoğlu, 18 Kasım 2025 Salı günü, Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS2025) açıklamalarda bulundu.

Forumun zamanlamasının, özellikle yeni Orta Doğu'nun inşası sürecinde ve seçim sonrası Irak liderlerinin ilk toplantısı olması açısından çok uygun olduğunu belirten Davutoğlu, forumun Bağdat'ta güçlü bir hükümet kurulması ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile iyi bir koordinasyon sağlanması yolunda iyi bir adım olacağını vurguladı.

Davutoğlu konuşmasında, özellikle Zaho ve Kürdistan Bölgesi'ndeki kalkınma projeleri övdü ve Başbakan Mesrur Barzani'nin benzersiz değişikliklere imza attığını ifade etti.

Sykes-Picot ile mücadele için yeni bir strateji çağrısında bulunan Davutoğlu, bazı tarafların bölgedeki ülkeleri küçültüp daha da bölmek istediğini belirtti.

Suriye'nin birliğine duyulan ihtiyacı vurgulayan Ahmet Davutoğlu, ne Kürtler, ne Araplar, ne Dürziler, ne de Türkmenler Suriye'nin bölünmesinden faydalanmayacağını söyledi.

Davutoğlu, konuşmasının sonunda, "Bölge her zaman kriz içinde. Krizlerin nasıl yönetildiğini bilmek önemli, ancak gelecekte kriz yönetimi için bir vizyona ihtiyacımız var." dedi.