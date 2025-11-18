Mesrur Barzani: Yeni Irak Hükümeti Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarını sağlamalı

2 gün önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Irak'ta kurulacak yeni hükümetin anayasayı uygulaması ve Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, 18 Kasım 2025 Salı günü (bugün) Altıncı Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2025) kapsamında Kurdistan24 muhabirine açıklamalar yaptı.

Foruma çok sayıda Iraklı ve federal hükümet yetkilisinin katıldığına işaret eden Mesrur Barzani, "Elbette, bir sonraki Irak Hükümetinin kurulması da ele alınacak." dedi.

Mesrur Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yeni Irak Hükümetine katılım şartları hakkında şunları söyledi:

"KDP'nin şartları Irak Hükümetinin anayasayı uygulaması ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını garanti altına almasıdır. Gelecekteki Irak Hükümetini nasıl destekleyeceğimiz konusundaki temel şartlarımız bunlar."

Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulmasıyla ilgili olarak, "Farklı koşullar var, ancak Kürdistan halkının beklentisinde geniş tabanlı bir hükümetin kurulması için müzakerelerin devam etmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Irak Parlamento seçimleri öncesinde 10. kabineyi kurma konusunda istekli olduklarını ancak ne yazık ki partilerin bu konuda anlaşamadığını belirten Mesrur Barzani, yeni hükümet kurma konusunu yeni şartlara göre ele alacaklarını vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak Mesrur Barzani, "Federal hükümetin yeni kabinesinin kurulması ve maaş konusunu görüştük." dedi.

Mesrur Barzani, ayrıca Kürdistan halkına, FIFA tarafından "Yılın En İyi Taraftarı Ödülü"ne aday gösterilen Zaho Spor Kulübü taraftarlarına destek çağrısında bulundu.