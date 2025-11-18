Başkan Barzani ve Davutoğlu, Türkiye'deki barış sürecini görüştü

2 gün önce

Başkan Mesud Barzani, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile bölgedeki durumu ve son siyasi gelişmeleri ele aldı.

Başkan Barzani ve Davutoğlu, 18 Kasım 2025 Salı günü, Duhok'ta düzenlenen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2025) kapsamında görüştü.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun da katıldığı görüşmede, bölgedeki durum ve son siyasi gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin bir diğer bölümünde ise Türkiye'deki barış sürecinde atılan adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki sürekli koordinasyon ve ilişkilerin önemi de vurgulandı.