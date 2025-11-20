Demirtaş: Arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğim

1 gün önce

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hiçbir siyasetçi ile görüşmeyeceğini duyurdu.

Edirne'de tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

Demirtaş, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Merhabalar. 9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmamın bin tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çelikten irade sağlar. Beni en çok zorlayan şeyse imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim. Onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur."

Hiç kimsenin kendisi adına konuşma yetkisi olmadığını vurgulayan Demirtaş, "Gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benin doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor. Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin başka yolu kalmadı. Hepinize içten selam ve sevgilerimle…” ifadelerini kullandı.