AK Parti: Cumhur İttifakı ile birlikte İmralı ziyaretine olumlu fikir beyan ediyoruz

23 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Abdullah Güler, "AK Parti olarak Cumhur İttifakı ile birlikte İmralı ziyaretine olumlu fikir beyan ediyoruz." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi AK Parti milletvekilleri, komisyonun yarın yapılacak 18. toplantısı öncesi Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 50 dakika süren toplantıda, milletvekillerinin İmralı'ya gitme konusundaki görüşleri alındı. Toplantı sonrasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklama yaparak, Cumhur İttifakı olarak İmralı ziyaretine olumlu bakıldığını ve İmralı'ya gidecek AK Parti milletvekillerinin daha sonra belirleneceğini söyledi.

Güler, "Biz kendi düşüncemizi ortaya koyuyoruz, amacımız sürece katkı sağlamak. Diğer partiler de konuşsun, değerlendirmesini yapsın. İmralı’ya gidilme konusunda Komisyonda oylama olursa olumlu oy vereceğiz. İmralı’ya gidecek isim henüz net değil. Değerlendireceğiz." diye konuştu.

Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın gerçekleştireceği toplantısında İmralı'ya ziyaret ele alınarak oylama yapılacak.

TBMM’de barış süreci çerçevesinde TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın (21 Kasım) 18. toplantısını gerçekleştirecek.

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilen 17. toplantıda sunum yaptı, ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.