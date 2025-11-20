Erbil, Asya'nın en iyi turizm başkentlerinden biri olarak seçildi

23 saat önce

Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil, Asya'nın en iyi turizm şehirlerinden biri olarak seçildi.

Ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler, 2026'da Asya'da seyahat edilebilecek en iyi yerlerin listesi yayınladı.

Başkent Erbil, Asya'nın en cazip turizm merkezlerinden biri olarak seçildi.

Son yıllarda Kürdistan Bölgesi Hükümetinin turizm sektörüne olan ilgisi nedeniyle Kürdistan Bölgesi'ne gelen turist sayısı artıyor.

Kürdistan Bölgesi Turizm Kurulu Sözcüsü İbrahim Abdulmecid, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, dokuzuncu kabinede turizm sektörünün tarihi bir dönüm noktasına geldiğini söyledi.

İbrahim Abdulmecid, Kürdistan Bölgesi genelinde maliyeti 7 milyar 500 milyon dolar olan 80'den fazla büyük proje ve turizm stratejisinin hayata geçirildiğini bildirdi.