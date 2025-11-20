Kürdistan Bölgesi ve AB'den koordinasyon vurgusu

22 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Avrupa Birliği (AB), uluslararası tavsiyelerin uygulanması için koordinasyonlarını yoğunlaştıracak.

Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü Dindar Zebari ve AB ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin insan hakları alanındaki son adımları ve uluslararası tavsiyelerin uygulanması konusunda Erbil'de bir toplantı düzenlendi.

Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda ve Macaristan temsilcilerinin katıldığı toplantıda Dindar Zebari, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin insan hakları planını vurguladı, güncel istatistik ve verileri de sundu.

AB üyesi ülkelerinin temsilcileri ise Kürdistan Bölgesi'nin kurumsallaşma ve insan haklarının korunması alanındaki geçmiş başarıları nedeniyle bölgede iyi bir örnek haline geldiğini vurguladı. Bu nedenle, Kürdistan Bölgesi Hükümetinden beklentilerinin nefret söyleminin ortadan kaldırılması, uyuşturucuyla mücadele, rehabilitasyon, ifade özgürlüğü ve işkencenin yasaklanması olduğunu belirtti.

Toplantıda ayrıca, AB'nin Kürdistan Bölgesi Hükümetiyle sürekli koordinasyon yapılması kararlaştırıldı.