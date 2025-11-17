Zêt Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı

7 saat önce

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında inşa edilen Zêt Sınır Kapısı teknik bir sorun nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Zêt Sınır Kapısı Müdürlüğünden 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yapılan açıklamada, teknik bir sorun nedeniyle Zêt-Derecik Sınır Kapısı'nın kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Vatandaşlarımıza, Zêt Sınır Kapısı'nın geçici olarak kapalı olduğunu ve ne zaman açılacağının bilinmediğini bildirmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Kapının kapanma nedeninin, Türk tarafındaki kapı sistemindeki teknik bir sorun olduğu belirtilen açıklamada, Zêt Sınır Kapısı tarafında herhangi bir sorun olmadığını ve sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Sorun çözüldüğünde kapının açılacağı konusunda sizi bilgilendireceğiz" denildi.

Soran Bağımsız İdaresi’nin Mergesor ilçesine bağlı Şerwan Mezin nahiyesinde yer alan Zêt Sınır Kapısı, Hakkari'nin Derecik ilçesi tarafından Umurlu Sınır Kapısı'na bağlanıyor.