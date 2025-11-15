Havai fişek fabrikasında patlama: 6 ölü, 7 yaralı

53 dakika önce

Pakistan’ın Haydarabad kentinde ruhsatsız işletilen bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Pakistan basını, Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini, patlamanın ardından fabrikada yangın çıktığını duyurdu.

Yetkililer, patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Latifabad emniyetinden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini belirtti.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise fabrikanın sahibinin firar ettiği ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.