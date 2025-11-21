Erbil Hayvanat Bahçesi, Dünya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne üye oldu

4 saat önce

Erbil Hayvanat Bahçesi, Dünya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (WAZA) üye oldu.

Erbil Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Adil Salman, 20 Kasım 2025 Perşembe günü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erbil Hayvanat Bahçesi'nin uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildiğini ve çok sayıda nadir hayvana ev sahipliği yaptığını söyledi.

Zebranın yanı sıra birçok hayvan türününe ev sahipliği nedeniyle Erbil Hayvanat Bahçesi'nin Birliğe üyeliği kabul edildiğini belirten Salman "Erbil Hayvanat Bahçesi, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde bu üyeliği alan ilk hayvanat bahçesi oldu." dedi.

45 ülkeden ve 75'ten fazla hayvanat bahçesi Dünya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne üyedir.

Irak ve bölgenin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Erbil Hayvanat Bahçesi, 500 bin metrekareyi aşkın bir alanı kaplamaktadır.