Brezilya’daki COP30 Zirvesi’nde yangın

19 saat önce

Brezilya’daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı’nın (COP30) düzenlendiği alanda bulunan bir pavilyonda yangın çıktı.

Brezilya’nın Belem kentindeki COP30'un düzenlendiği alanda bulunan bir pavilyonda yangın çıktı.

Katılımcılar, yangın nedeniyle hızla binadan tahliye edildi.

Yangın kısa sürede görevliler tarafından kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının, elektrik tesisatı kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Polis yangının çıktığı binanın etrafını güvenlik çemberi kurdu.