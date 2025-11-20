Faris İsa: Irak Hükümeti anlaşmanın ilkelerine saygı göstermiyor

"Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunlar çözülmediği sürece Irak istikrara kavuşamayacak"

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilciliği Başkanı Faris İsa, Muhammed Şiya Sudani kabinesinin gündemindeki Kürtler ve Kürdistan Bölgesi'ne ilişkin yasaların uygulanmadığını vurguladı.

Faris İsa, 20 Kasım 2025 Perşembe günü, Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk oldu.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Bağdat'a yönelik politikasına değinen İsa, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin politikası, Bağdat ile istikrarlı bir ilişki kurmaktır ve bu çerçevede sorunlarını çözmeye çalışmıştır." dedi.

Faris İsa, Kürdistan Bölgesi'nin sorunları çözme konusunda güçlü bir iradesi olduğunu, ancak ne yazık ki Irak Hükümetinin bu konuda ciddi iradesi olmadığını vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilciliği Başkanı Faris İsa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ta güçlü bir irade ve anayasaya bağlılık varsa, sorunların çözümü kesinlikle çok kolay olur. Irak hükümetiyle yaptığımız görüşmelerde anayasanın uygulanmasını her zaman vurguladık."

Muhammed Şiya Sudani kabinesinin gündemindeki Kürtler ve Kürdistan Bölgesi'ne ilişkin yasaların uygulanmadığına dikkat çeken İsa, federal hükümetin anlaşmaların uygulanmasını sürekli ihlal ettiğini, bu nedenle Şengal Anlaşması'nın uygulanmadığını, bölgenin yeniden inşa edilmediğini ve bölge sakinlerinin evlerine dönemediğini vurguladı.

Federal hükümetin anlaşmanın ilkelerine saygı göstermediğini ifade eden Faris İsa, federal hükümetin kurumlarını Kürdistan Bölgesi Hükümetine karşı sürekli olarak kullandığını da sözlerine ekledi.

Kürdistan Bölgesi'nin kendisini Irak'ın gerçek bir ortağı olarak gördüğünü belirten İsa, ancak Irak yetkililerinin merkezileşme anlayışını benimsediğini dile getirerek, "Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunlar çözülmediği sürece Irak istikrara kavuşamayacak." dedi.