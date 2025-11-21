SDG, Rakka'daki çatışmalardan Şam yönetimini sorumlu tuttu

5 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam yönetimine bağlı güçlerin bölgeyi bombalamasının ardından Rakka çevresindeki Ganim el-Ali cephesinde çatışmaların durduğunu açıkladı.

SDG Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki istikrarsızlaştırmanın başlıca sorumlusunun Şam yönetimine bağlı güçleri olduğu ve yaşananların güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma ve sivillerin hayatını tehdit etme girişimi olduğu belirtildi.

SDG, bölgelerine yönelik herhangi bir saldırıya karşılık verecekleri konusunda uyardı.