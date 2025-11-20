Komisyon: Seçim itirazlarının sayısı 800'ün üzerine çıktı

19 saat önce

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarına yapılan itirazların sayısının 800'ün üzerine çıktığını açıkladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 20 Kasım 2025 Perşembe günü yaptığı açıklamada, Parlamento seçimleri sonuçlarına yapılan itirazların sayısının 800 itiraza yükseldiğini söyledi.

İtiraz başvurularının bugün mesai bitimine kadar devam edeceğini belirten Galayi, bazı ofislerin itiraz göndermeye devam ettiğini bildirdi.

Seçim Komisyonu, 17 Kasım'da Irak Parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarını açıklamıştı. Aynı tarihte, bugün sona erecek olan 3 günlük itiraz başvuru sürecini başlatmıştı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen Parlamento seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Peşmerge, güvenlik güçleri ve mültecilerin oy kullandığı özel oylamaya Kürdistan Bölgesi’nden katılım %98 iken, Irak’ta katılım %82.90 oldu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.

Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlara göre Kürt partilerinin oy sayısı:

KDP: 1 milyon 99 bin 826 oy

KYB: 548 bin 296 oy

Helwest: 156 bin 932 oy

Newey Nwe: 137 bin 634 oy

Yekgirtu: 166 bin 904 oy

Komel: 49 bin 748 oy

Halk Cephesi: 20 bin 995 oy