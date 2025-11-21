Böcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

4 saat önce

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı tekrar gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre Böcek ailesinin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürecinde yapılan itirazlar ve dosya kapsamındaki incelemeler neticesinde, daha önce nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulanan otel sahibi H.O. ile "yurt dışına çıkış yasağı" getirilen otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Kararın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliler H.O. ve R.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet (38), eşi Çiğdem (27) ile çocukları Masal (3) ve Kadir Muhammet Böcek (6), Fatih'te konakladıkları otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybetmişti.