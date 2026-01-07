Başkan Barzani'den Halep'teki duruma ilişkin mesaj

"Kürt taraflarını sorunları diyalog yoluyla çözmeye çağırıyorum"

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Halep'teki gerilimlere ilişkin mesajında, durumun sivillerin hayatını tehdit ettiğini ve bölgede Kürtlere karşı etnik temizlik tehdidi bulunduğunu ifade etti.

Başkan Barzani, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü, Batı Kürdistan'ın (Rojava) Halep'in Kürt mahallelerindeki gerilimlere ilişkin bir mesaj yayımladı.

Mesud Barzani mesajında, Suriye'deki siyasi değişikliklerin, Suriye'deki Kürt halkının meşru haklarına saygı duyulması ve tüm sorunların çözülmesi için iyi bir fırsat olduğunu hatırlattı.

Başkan Barzani, "Tüm taraflarla birlikte, tüm sorunları ve çatışmaları diyalog ve barışçıl yollarla çözmek için büyük çaba sarf ettik." dedi.

Halep'teki mevcut çatışma ve şiddetin sivillerin ve masum insanların can güvenliğini tehdit ettiğini ve bölgedeki Kürtlere karşı etnik temizlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Mesud Barzani, mesajında Suriye yetkililerine siyasi çatışmayı etnik çatışmaya dönüştürmemeleri ve Kürt vatandaşların etnik temizlikle karşı karşıya kalmasına izin vermemeleri çağrısında bulundu.

Başkan Barzani, Kürt taraflarına, özellikle de Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG), çatışmaları durdurmak ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları ve her iki tarafın da sorunları çözmek için diyaloğa yönelmesi çağrısında bulundu.