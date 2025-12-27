Erbil ve Riyad sağlık alanında iş birliğini geliştiriyor

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sağlık sektörünü uluslararasılaştırma ve yabancı uzmanlıktan yararlanma stratejisi kapsamında Suudi Arabistan Krallığı'ndan bir sağlık ekibi Erbil'de kalp hastası çocukları tedavi ediyor.

Kurdistan24 muhabiri Sheyma Bayiz'in aktardığına göre dört doktor ve beş hemşireden oluşan Suudi sağlık ekibi, Kürdistan Bölgesi'nde 12 yaşın altındaki 22 çocuğa sezaryen ameliyatı yapmak üzere Erbil'e geldi.

Suudi ekibinden Dr. Nahl Ghadri, “Kral Salman tarafından desteklenen bir tıp merkezinden çocuklara yardım etmek ve hastalıklarını tedavi etmek için Kürdistan Bölgesi'ne geldik." diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi'nde sıcak bir şekilde karşılandıklarını belirten Ghadri, hastane personelinin tamamının ekiple çok işbirlikçi ve koordineli olduğunu vurguladı.

Bu girişim, özellikle sağlık ve insani yardım sektörlerinde Erbil ve Riyad arasındaki ikili ilişkilerin gelişimine işaret ediyor.

5 yaşındaki Sovin'nin babası Sefin Hemxrib, “Çocuğumun kalp sorunları var. Suudi tıbbi ekibi tarafından tedavi edilmek üzere Süleymaniye'den Erbil'e geldik.” dedi.