Birleşik Krallık, Halep'teki gerilimlerden endişeli

35 dakika önce

İngiltere’nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow, Halep'teki çatışmalar ve insanların yerinden edilmesiyle ilgili derin endişesini dile getirerek, Suriye'de istikrarın önemini vurguladı ve gerilimlerin derhal giderilmesi ve sivillerin hayatlarının korunması çağrısında bulundu.

Anne Snow, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü sosyal medyada platformu X hesabından yayımladığı mesajında, Halep'in kuzeyinde süren çatışmalarla ilgili derin endişesini dile getirdi.

İngiltere’nin Suriye Özel Temsilcisi mesajında, "İnsanların yerinden edilmesi, büyük endişe kaynağıdır." ifadesini kullandı

Gerilimlerin derhal giderilmesi, diyaloğun başlatılması ve sivillerin hayatlarının korunması çağrısında bulunan Anne Snow, durumu yakından takip ettiklerini söyledi.