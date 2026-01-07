Kanser tedavisinde yurt dışı bağımlılığı bitiyor: Erbil'de dev proje

1 saat önce

Irak ve Kürdistan Bölgesi düzeyindeki en büyük ve en gelişmiş sağlık projelerinden biri olan Erbil’deki 150 yataklı kanser hastanesinin inşası hızla devam ediyor.

Erbil İl Sağlık Müdürlüğü Mühendislik Birimi Müdürü Karzan Nimet, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, proje çalışmalarının yüzde 55 oranında tamamlandığını belirtti.

Nimet, 5 kattan oluşan bina iskeletinin bittiğini, şu anda iç tasarım ve ince işçilik (finishing) aşamasına geçildiğini söyledi.

Hastanenin sadece bir bina değil, adeta bir "Tıp Kenti" (Medical City) olarak tasarlandığını vurgulayan Nimet, şu bilgileri paylaştı:

"Merkezde her türlü teşhis, erken tarama, radyoterapi, kemoterapi ve kanser cerrahisi hizmetleri verilecek. Dünya standartlarındaki en yeni tıbbi cihazların siparişi verildi. Ayrıca proje sözleşmesi kapsamında uzman doktor ve sağlık personelinin eğitimi de sağlanacak."

Yetkili, hastanenin sadece kemoterapi bölümünde aynı anda 90 hastaya tedavi hizmeti sunma kapasitesine sahip olacağını kaydetti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kürdistan Bölgesi ve Irak vatandaşlarının kanser teşhisi ve tedavisi için yurt dışına gitme zorunluluğunun ortadan kalkması hedefleniyor.

Merkez, tüm hizmetleri uluslararası standartlarda yerel olarak sunacak.