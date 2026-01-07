SDG: Saldırılar Suriye’yi açık savaş alanına çevirecek

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), devam eden saldırıların Suriye’yi açık savaş alanına çevireceği uyarısında bulundu.

SDG Genel Komutanlığı, bugün (7 Ocak 2026 Çarşamba günü) Suriye Geçiş Hükümetine bağlı silahlı grupların, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Halep’te güçlerinin olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan SDG açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şam yönetimine bağlı gruplar, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini 6 aydan fazla bir süredir tamamen kuşatmış durumda. Bu iki mahalle hiçbir askeri tehdit oluşturmamaktadır ve Halep’e yönelik saldırıların kaynağı da olamazlar. Şam grupları içinde kana susamış çevrelerin, güçlerimizin bu iki mahallede askeri niyetleri veya askeri faaliyetlerinin olduğuna dair yaydığı iddialar asılsızdır. Bu iddialar, ambargoyu, saldırıları ve sivillere yönelik katliamları haklı çıkarmak için bahane olarak kullanılmaktadır."

İlgili tarafları saldırıları durdurmaya çağıran SDG, "Garantör devletlere ve Suriye Hükümetinin ilgili taraflarına, sorumluluklarını derhal yerine getirmeye ve Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki masum sivillere yönelik abluka ve askeri saldırıları durdurmak için çalışmaya çağırıyoruz." sözlerini kullandı.

Sivillere yönelik saldırıların sadece Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri ve Halep kenti için değil, Suriye’yi bir kez daha açık bir savaş alanına dönüştürebileceği konusunda uyaran SDG açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sivillere karşı güç kullanmakta ısrar edenler bunun hesabını verecektir. Olayları, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki halkımızın güvenliğiyle ilgili tüm taraflarla koordinasyon içinde yakından ve büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Abluka, güç tehdidi, sivillerin hedef alınması, baskı aracı veya insanların kalkan olarak kullanılmasının tüm insani ve hukuki standartlara göre suç olduğunu vurguluyoruz.”