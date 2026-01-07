Halep İç Güvenlik Güçleri, Gire Kastelo’da düzenlnenn bir saldırıyı püskürttü

55 dakika önce

Halep İç Güvenlik Güçleri, Gire Kastelo bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı püskürttüğünü duyurdu.

İç Güvenlik Güçleri, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zed mahallelerine yönelik devam eden saldırılarına dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, saat 15.00 sularında silahlı grupların Gire Kastelo bölgesine silahlarla saldırı düzenlediği ve bölgeye sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin saldırıya sert bir şekilde karşılık verdiği belirtilen açıklamada, yaşanan çatışmalar sonucunda saldırının püskürtüldüğü ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren grupların ağır kayıplar verdiğini aktaran İç Güvenlik Güçleri, çatışmaların ardından geri çekilmek zorunda kaldığını kaydetti.