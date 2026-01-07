Nuri Şexo: Şam yönetimine bağlı silahlı grupların amacı soykırım

3 saat önce

Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri Meclisi Eş Başkanı Nuri Şexo, Suriye Hükümetine bağlı güçlerin ağır silahlarla saldırdığını söyledi.

Nuri Şexo, Halep'teki gelişmelerle ilgili Kurdistan24'e açıklama yaptı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde durumun çok karmaşık olduğunu belirten Şexo, sekiz cepheden düzenlenen saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 47 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Suriye Hükümetine bağlı çok sayıda askerin öldürüldüğünü Şexo, ilgili taraflara ve halka, bu saldırılara karşı sessiz kalmamaları ve saf tutmaları çağrısında bulundu.