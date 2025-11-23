Başkan Barzani ve Nuri Maliki, seçim sonrası süreci görüştü

6 saat önce

Başkan Mesud Barzani ile Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri el-Maliki, Irak ve bölgedeki siyasi durum ile seçim sonrası süreci ele aldı.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mesud Barzani, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Maliki'yi 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Pirmam'da kabul etti.

Irak Parlamento seçimlerinin sonuçları ve seçim sonrası sürecin ele alındığı görüşmede, seçim sonuçlarının Irak halkının hizmetine sunulması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi durum da ele alınırken Irak siyasi sürecinde siyasi partiler arasında görüş alışverişinin ve koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.