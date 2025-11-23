Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin İmralı’ya gitmeme kararına eleştiri

5 saat önce

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İmralı’ya gitmeme kararını eleştirerek, “CHP arınmalı ve sürecin içinde olmalı, tarihin doğru tarafında olmak cesaret ister.” dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında partisinin Süreç Komisyonunda aldığı İmralı’ya gitmeme kararını eleştirdi.

Açıklamada, CHP’nin sıradan bir parti olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, partinin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin Orta Doğu’da sürecin içinde olması gerektiğini belirterek, “Risk almalı, konuya siyaset üstü bakmalı ve elini taşın altına koymalıdır. Tarihin doğru tarafında yer almak cesaret ve kararlılık gerektirir.” dedi.

Partinin önceliklerinin siyaseti temiz tutmak ve devlete istikamet çizmek olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, CHP’nin rüşvet ve yolsuzlukla anılamayacağını, derhal arınarak yoluna devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında, Türkiye’nin Orta Doğu’dan Asya’ya, Kafkaslar’dan Avrupa’ya kadar uzanan coğrafyalardaki rolüne de değinen Kılıçdaroğlu, CHP’nin devletin yüksek menfaatleri doğrultusunda sürece öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca mesajında, “Tarih önünde aziz milletimizle, hak, hukuk ve adalet yürüyüşümüze devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Öte yandan CHP'nin Zonguldak'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İmralı görüşmesiyle ilgili açıkladığı kararı destekleyerek, partisinin aldığı karardan dönmeyeceğini belirtti.