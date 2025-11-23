Belçika'da Kürdistan Diasporası Merkezi açılacak

4 saat önce

Kürt lobisinin oluşturulması ve tüm Kürtlerin aynı çatı altında toplanması amacıyla Brüksel'de Kürdistan Diasporası Merkezi açılacak.

Kurdistan24 muhabirine konuşan Şifa Barzani Ofisi Sorumlusu Qareman Osman, Belçika'da Kürdistan Diasporası Merkezinin açılışının ayrıntılarını ve konfederasyonun gelecekteki stratejisini anlattı.

Brüksel'deki bu merkezin açılışının, Kürt lobisi oluşturma yolunda stratejik bir adım olduğunu belirten Osman, amacın, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve kıtadaki siyasetçilerle temas kurarak Kürt davası için daha fazla detsek bulmak olduğunu kaydetti.

Qareman Osman, Şifa Barzani'nin 2023'te Barzani Ofisinde Kürdistan Diasporası Genel Denetçiliği görevini devralmasından bu yana Kürt derneklerini bir araya getirmek için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Amaçlarının diasporada Kürt dilini ve ulusal kültürünü korumak olduğunu belirten Osman, bu bağlamda 2024'te Köln'de kutlanacak Newroz'u faaliyetlerin başlangıç ​​noktası olarak gösterdi.