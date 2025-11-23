Başbakan Barzani, Selahaddin Üniversitesinin mezuniyet törenine katılacak
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Selahaddin Üniversitesinin 44. dönem mezuniyet törenine katılacak.
Başbakan Barzani, 23 Kasım 2025 Pazar günü, 1950 lisansüstü ve 5032 lisans öğrencisinin mezun olacağı Selahaddin Üniversitesinin 44. dönem mezuniyet törenine katılacak.
Selahaddin Üniversitesi Basın Sorumlusu Saman Abdullah'ın açıklamasına göre 23 Kasım 2025 Pazar günü (bugün) Başbakan Barzani'nin katılımıyla Selahaddin Üniversitesinin 44. dönem mezuniyet töreni Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenecek.
Abdullah, törende 1950 lisansüstü ve 5032 lisans öğrencisine sertifika verileceğini bildirdi.
Selahaddin Üniversitesi, 17 fakülte ve 90 akademik bölümden oluşmaktadır.