Rusya: Dost olmayan ülkeler bize iş birliği teklifinde bulundu

7 saat önce

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, G20 Liderler Zirvesi’nde "dost olmayan" ülke temsilcilerinin Rusya’ya iş birliği teklifinde bulunduklarını söyledi.

Rus basınında çıkan haberlere göre Oreşkin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rus heyeti başkanı Oreşkin, zirvenin verimli olduğunu ve sonuçlarından memnun kaldıklarını belirtti.

Zirve kapsamında dost ülke temsilcileriyle yapıcı görüşmeler yaptıklarını dile getiren Oreşkin, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı dost olmayan ülkeler ise görüşmelerde Rusya ile ekonomik ilişkilerin ve ortak projelerin geliştirilmesiyle ilgili somut iş birliği konusunda tekliflerde bulundu. Bu konuları görüştüğümüz ülke sayısı bir veya iki değil."

Maksim Oreşkin, görüşmeler yaptıkları "dost olmayan" ülkeler hakkında bilgi vermedi.